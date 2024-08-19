Чи можливі мирні переговори Росії з Україною: Лавров видав заяву на тлі боїв на Курщині

Російський міністр закордонних справ Сергей Лавров прокоментував ймовірність проведення мирних переговорів Росії з Україною. Так, він виключив можливість проведення таких перемовин між сторонами після того, як Сили оборони почали бойові дії в Курській області.

Відповідні заяви Лаврова публікують російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Що сказав Лавров про мирні переговори між Росією та Україною

Глава російського МЗС, коментуючи це питання, послався на заяву Путіна.

Президент Росії чітко сказав, що ні про які переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути мови,

– заявив Лавров.

Крім цього, Лавров назвав чутками твердження про нібито контакти для підготовки переговорів з Україною. За його словами, це робиться для розвитку вже минулого Саміту миру у Швейцарії.

Очільник МЗС Росії запевнив, що для Кремля такий процес неприйнятний, оскільки, як він заявив, "його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".