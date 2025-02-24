У Росії кажуть, що готові до переговорів з Україною, але знову висунули цинічні умови

У Росії знову почали обговорювати готовність до переговорів з Україною. Однак, без цинічних умов там ніяк не можуть обійтися.

Свої "вимоги" знову висунув глава російського МЗС Сєргєй Лавров. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Наразі Росію не влаштовує припинення бойових дій

Посіпака Путіна Лавров заявив, що його країна-терористка готова до перемовин, але припинить бойові дії, коли "сторонами будуть досягнуті домовленості, що їх влаштовують".

Глава російського МЗС цинічно додав, що їм не підходить варіант із "замиренням одразу".

Тобто Росію не влаштовує зупинення бойових дій по лінії зіткнення, а потім прийняття рішення щодо подальших кроків.

До слова, країна-агресорка також проти короткострокового перемир'я.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков в інтерв'ю росЗМІ заявив, що вони наполягають на довгостроковій угоді із врахуванням їхніх вимог. Кремль натякнув США, швидке припинення вогню без "глибокого врегулювання" може стати причиною відновлення бойових дій.