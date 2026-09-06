Задоволені тим, як пройшли переговори у Києві та Москві, – Віткофф і Кушнер про мирні перемовини

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер поділилися враженнями про робочі поїздки до Москви та Києва. Вони розраховують, що з часом Україна та Росія повернуться до тристороннього формату переговорів.

Про це говорили спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час свого візиту до Києва, передає 24 Канал. За їхніми словами, президент США Дональд Трамп зацікавлений в тому, аби між Україною та Росією вдалося встановити мир.

Що говорили Віткофф та Кушнер?

Стів Віткофф підкреслив, що вони задоволені тим, як пройшли перемовини як у Москві, так і у Києві. Важливо, аби переговорний процес пішов уперед. Він окремо зауважив, що захоплюється стійкістю українського народу.

Це неймовірний народ. Ми зустрілися з багатьма людьми у Києві сьогодні. Їхня стійкість справді вражає. Це щось особливе,

– сказав Віткофф.

За словами Джареда Кушнера, президент США Дональд Трамп висловлює повагу українському народу. Він робить усе можливе, аби завершити цю війну. Йдеться не просто про припинення конфлікту, а про створення умов, за яких мир буде справді тривалим.

Під час візиту до Москви та Києва спецпредставники Трампа обговорили нові ідеї, які мають бути корисними для переговорного процесу. Вони готові й надалі посилено працювати, аби досягнути прогресу. А контакти з українською стороною відбуваються фактично кожного дня.

Наші розмови з Рустемом, Кирилом, Давидом та Сергієм відбуваються практично щодня. Ми також спілкуємося з президентом Зеленським, коли потрібно. Він завжди тримає руку на пульсі та рішуче налаштований на досягнення прогресу та пошук рішень. Те саме стосується і росіян. Шлях є. Діалог триває,

– сказав Кушнер.

Додамо, президент Володимир Зеленський розповів, про що говорили зі спецпредставниками Дональда Трампа. В розмові брали участь і європейські партнери.