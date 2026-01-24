Путін у глухому куті, – ексміністр МЗС про заяву Кремля щодо "готовності до миру"

Нещодавно у Кремлі знову поширили інформацію про те, що Володимир Путін нібито "готовий до миру". Пропаганда зробила такий вкид через перебування Дональда Трампа у Давосі, де не було кремлівського диктатора.

Адже Путін зараз перебуває у дуже поганому становищі. Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що зараз будь-яке рішення буде болючим для так званого очільника Кремля.

"Однак зараз Путін у глухому куті. Будь-який його наступний крок стає гіршим від попереднього. У нього зараз наступає ситуація, коли треба прийняти рішення. Будь-яке буде для нього болючим", – підкреслив він.

"Будь-яке рішення буде катастрофою"

Володимир Огризко зазначив, що Путін не досяг жодної з цілей так званої "сво". Економіка Росії розвалюється на очах. Оточення Путіна також зараз розмірковує, що робити з усім цим.

Тут усе настільки незрозуміло зав'язується для Путіна. Я думаю, що він зараз сидить у бункері і не знає, що робити. Запуски цих колись записаних відео і так далі свідчать про те, що він у нервово-паралітичному стані, коли будь-яке рішення може бути катастрофічно невигідним для нього,

– припустив ексміністр МЗС.

