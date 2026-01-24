Путін у глухому куті, – ексміністр МЗС про заяву Кремля щодо "готовності до миру"
- Кремль заявив про нібито "готовність Володимира Путіна до миру", а ексголова МЗС України Володимир Огризко вважає, що Путін у складному становищі, тому робить такі вкиди.
- Дипломат зазначив, що Путін не досягнув жодної з цілей своєї "сво", а економіка Росії розвалюється.
Нещодавно у Кремлі знову поширили інформацію про те, що Володимир Путін нібито "готовий до миру". Пропаганда зробила такий вкид через перебування Дональда Трампа у Давосі, де не було кремлівського диктатора.
Адже Путін зараз перебуває у дуже поганому становищі. Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що зараз будь-яке рішення буде болючим для так званого очільника Кремля.
"Однак зараз Путін у глухому куті. Будь-який його наступний крок стає гіршим від попереднього. У нього зараз наступає ситуація, коли треба прийняти рішення. Будь-яке буде для нього болючим", – підкреслив він.
"Будь-яке рішення буде катастрофою"
Володимир Огризко зазначив, що Путін не досяг жодної з цілей так званої "сво". Економіка Росії розвалюється на очах. Оточення Путіна також зараз розмірковує, що робити з усім цим.
Тут усе настільки незрозуміло зав'язується для Путіна. Я думаю, що він зараз сидить у бункері і не знає, що робити. Запуски цих колись записаних відео і так далі свідчать про те, що він у нервово-паралітичному стані, коли будь-яке рішення може бути катастрофічно невигідним для нього,
– припустив ексміністр МЗС.
Останні заяви Кремля
Американська делегація у складі спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в п'ятницю, 23 січня, провела мирні перемовини щодо України у Москві. У Кремлі зробили заяву, що без розв'язання питання територій тривалий мир неможливий.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія нібито "щиро зацікавлена" у врегулюванні "конфлікту" дипломатичним способом. Однак наразі російська армія продовжить виконувати військові завдання на території України.
Напередодні переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23 січня, у Кремлі вимагали виведення українських військ з Донбасу. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що без відходу ЗСУ з території Донбасу Москва не бачить перспектив подальших домовленостей.