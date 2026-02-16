Не лише території: ISW розкрив, що вимагатиме Росія від України на переговорах у Женеві
- Росія на переговорах у Женеві прагне не лише територіальних поступок від України, а й зміни влади на проросійську та послаблення української державності.
- Московські посадовці акцентують, що контроль над окупованими територіями не є достатнім, і Кремль може використовувати дипломатію для досягнення стратегічних цілей.
Росія на переговорах у Женеві намагається досягти не лише територіальних поступок від України, а й глибших політичних змін. Аналітики заявили, що Кремль прагне сформувати проросійську владу в Києві та послабити українську державність.
Москва може використовувати дипломатію як інструмент для досягнення стратегічних цілей, якщо не зможе реалізувати їх військовим шляхом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Що Росія хоче отримати від переговорів?
Аналітики ISW звернули увагу на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми Росії Олексія Журавльова, який 14 лютого наголосив: Кремль не задовольниться лише контролем над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
За його словами, Москва прагне змінити владу в Україні та усунути чинне керівництво, яке у Росії називають "русофобським".
В ISW зазначають, що подібні сигнали узгоджуються з попередньою риторикою Кремля. Сторона ворога домагається формування "дружньої" до Росії України, що фактично означає встановлення проросійського політичного курсу.
Аналітики також підкреслюють: Росія може використовувати переговори для отримання стратегічних поступок, які ослаблять Україну та зменшать вплив Заходу в регіоні. При цьому Кремль не відмовляється від військового сценарію, якщо дипломатичний шлях не дасть бажаного результату.
Наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією має відбутися 17 – 18 лютого у Женеві. Українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я, а склад делегацій залишиться подібним до попередніх переговорів.
Водночас у США заявляють, що переговори перейшли до найскладнішої фази, і поки незрозуміло, чи справді Москва готова завершити війну та на яких умовах.
Нова делегація Росії на переговорах: що змінилося в словах і діях росіян?
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нова російська делегація на переговорах змінила стиль спілкування. Однак у Києві наголошують: у словах росіян стало менше пропаганди, але їхні вимоги залишаються незмінними.
Під час переговорів риторика стала більш нейтральною, технічною та професійною – і це, безперечно, позитивний знак. За словами Георгія Тихого, приїхали люди, які говорять про конкретні технічні речі, без псевдоісторичних лекцій і відверто неадекватних заяв, які українська делегація чула, зокрема, в Стамбулі минулого року.
Попри певні зміни тональності, за словами речника МЗС, необхідний тиск на Москву – санкційний, військовий та інший – щоб сформувати її здатність до домовленостей. Переговори та тиск мають відбуватися паралельно, одне не замінює іншого.