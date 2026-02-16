Не лише території: ISW розкрив, що вимагатиме Росія від України на переговорах у Женеві

Росія на переговорах у Женеві намагається досягти не лише територіальних поступок від України, а й глибших політичних змін. Аналітики заявили, що Кремль прагне сформувати проросійську владу в Києві та послабити українську державність.

Москва може використовувати дипломатію як інструмент для досягнення стратегічних цілей, якщо не зможе реалізувати їх військовим шляхом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Що Росія хоче отримати від переговорів?

Аналітики ISW звернули увагу на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми Росії Олексія Журавльова, який 14 лютого наголосив: Кремль не задовольниться лише контролем над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, Москва прагне змінити владу в Україні та усунути чинне керівництво, яке у Росії називають "русофобським".

В ISW зазначають, що подібні сигнали узгоджуються з попередньою риторикою Кремля. Сторона ворога домагається формування "дружньої" до Росії України, що фактично означає встановлення проросійського політичного курсу.

Аналітики також підкреслюють: Росія може використовувати переговори для отримання стратегічних поступок, які ослаблять Україну та зменшать вплив Заходу в регіоні. При цьому Кремль не відмовляється від військового сценарію, якщо дипломатичний шлях не дасть бажаного результату.

Наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією має відбутися 17 – 18 лютого у Женеві. Українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я, а склад делегацій залишиться подібним до попередніх переговорів.

Водночас у США заявляють, що переговори перейшли до найскладнішої фази, і поки незрозуміло, чи справді Москва готова завершити війну та на яких умовах.

