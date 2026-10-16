Трамп заявив, що війна закінчиться без участі Зеленського: у Росії одразу відреагували

Дональд Трамп 16 жовтня заявив, що війну закінчать без Володимира Зеленського, зазначивши, що він не хоче миру. У Кремлі погодилися з цією критикою, проте визнали неможливість діалогу без чинної влади України.

Відповідну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Що сказав Пєсков на слова Трампа

Трамп відкрито заявив про своє негативне ставлення до позиції українського лідера.

"Я не великий прихильник Зеленського", – підкреслив той та звинуватив главу України у небажанні шукати шляхи для закінчення протистояння.

Він також додав власне бачення переговорного процесу, стверджуючи, що врегулювання війни в Україні зрештою відбудеться вже без участі чинного президента.

У Москві одразу ж відреагували на ці висловлювання та поспішили висловити солідарність із подібною риторикою.

Пєсков зазначив, що позиція російської сторони сходиться з думкою Трампа щодо небажання Зеленського брати на себе відповідальність та переходити в мирне русло врегулювання.

Водночас представник Кремля був змушений визнати юридичні й політичні реалії дипломатії. Він підкреслив, що обговорювати врегулювання без чинного українського керівництва за всього бажання неможливо.

Нагадаємо також, що Трамп закликав провести вибори в Україні, назвав удари по НПЗ Росії "ганьбою" і помилково продовжував твердити, що це впливає на ціни на пальне у світі. Також американський лідер зазначив, що Росія може втратити мільйон чоловіків, але вона має багато інших мільйонів, а от Україна – ні.