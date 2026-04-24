Є 2 основні ключі: експерт сказав, що змусить Росію до поступок

Змусити Росію до поступок можна лише через силу. На це здатні лише українські бійці, які роблять для цього усе можливе.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що є 2 головні ключі до примусу ворога. Мовиться про тил та виробників зброї.

"Насамперед наші військові демонструють диво стійкості, роблять все можливе і неможливе. Наш тил і виробники зброї – це наш ключ. Росія здатна до поступок лише тоді, коли їй дуже добре дають по зубах", – підкреслив він.

Як змусити Росію до поступок?

Дмитро Жмайло нагадав, що українські морські дрони відігнали Чорноморський флот Росії до Новоросійська, значна частина була знищена. Тоді окупанти погодилися на зернове перемир'я. Після ударів по території Росії ворог заговорив про повітряне перемир'я. А коли ЗСУ під час Курської операції взяли строковиків та кадирівців, то Кремль погодився на обмін полоненими без країн-посередників.

Тому лише завдання точкових поразок зможе змусити Росію до діалогу. Уже американці спробували. Мені здається, тільки ледачий не брав участь у цих перемовинах. На землі нічого не змінилося. Тому лише сила реально може змусити Росію до поступок у тому чи іншому питанні,

– підкреслив експерт.

Переговори України та Росії: головне

Володимир Зеленський прокоментував відновлення переговорів України та Росії. Президент заявив, що Київ готовий до будь-якого формату та зустрічі у будь-який момент. Однак питання відновлення мирних переговорів, а також їхнього формату та часу залежать не від України.

Також український лідер назвав пріоритетні місця, де міг би відбутися новий раунд переговорів. Зокрема, це Туреччина, Близький Схід. Категорична позиція лише щодо 2 країн – це неможливо на території Росії та Білорусі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий зустрітися з Зеленським. Але, на його думку, зустріч буде результативною лише на етапі "фіналізації домовленостей", а Росія, мовляв, не бачить ознак готовності України до мирного врегулювання.