Чи світові зараз до України: Зеленський сказав, чи мають шанс мирні перемовини
- Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією, які планувалися в Абу-Дабі з 5 по 9 березня.
- Україна готова провести переговори в альтернативних місцях.
Володимир Зеленський навів актуальні дані щодо мирних перемовин. Справа в тому, що їх планували в Абу-Дабі (ОАЕ), та ця країна фактично втягнута у війну на Близькому Сході.
Під час іфтару 2 березня президент розповів, що зараз відомо про потенційну зустріч між представниками України та Росії. Деталі передає 24 Канал.
Чи відбудуться мирні переговори і де?
Журналісти запитали Зеленського, чи ще мають шанс переговори з огляду на війну на Близькому Сході.
До перемовин ми готові. Ми не пов'язуємо ці події. Перемовини мають відбутися з 5 по 9 березня. Ми планували їх в Абу-Дабі, це була пропозиція американської сторони,
– відповів президент.
Та якщо через війну у Перській затоці переговори змістяться, зміняться дати чи місце проведення – Україна готова зустрітися в інший час і в іншому місці.
"Ми готові зустрічатися у Швейцарії, ми готові зустрічатися, до речі, в Туреччині. Я говорив, що і Туреччина, і Швейцарія були тими майданчиками, так само, як і Емірати. Тому ми готові зустрічатися. Подивимося, який може бути прогрес", – пояснив Зеленський.
Під час переговорів мали обговорити питання обміну полоненими. Тому лідер нашої держави сподівається, що обмін відбудеться незалежно від зустрічі перемовників – можливо, навіть раніше, ніж 5 березня.
Коротко про новий раунд мирних перемовин
Його планували в ОАЕ між 5 і 9 березня. Найімовірніше, раунд мав відбутися 5 – 6 березня в Абу-Дабі.
Проте, по-перше, зараз повітряний простір країни закритий, а по-друге, в регіоні війна, США й Ізраїль ведуть військову операцію проти Ірану. І здається, що війна тільки набирає обертів.
Америка мала бути посередником між Україною та Росією, та зараз цілком поглинута війною. А Іран погрожує новими ударами, в тому числі по базах США в Європі.