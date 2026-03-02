Укр Рус
24 Канал Новини України Чи світові зараз до України: Зеленський сказав, чи мають шанс мирні перемовини
2 березня, 21:56
3

Чи світові зараз до України: Зеленський сказав, чи мають шанс мирні перемовини

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією, які планувалися в Абу-Дабі з 5 по 9 березня.
  • Україна готова провести переговори в альтернативних місцях.

Володимир Зеленський навів актуальні дані щодо мирних перемовин. Справа в тому, що їх планували в Абу-Дабі (ОАЕ), та ця країна фактично втягнута у війну на Близькому Сході.

Під час іфтару 2 березня президент розповів, що зараз відомо про потенційну зустріч між представниками України та Росії. Деталі передає 24 Канал

Дивіться також Україна допоможе Близькому Сходу знищувати дрони: Зеленський назвав умову 

Чи відбудуться мирні переговори і де?

Журналісти запитали Зеленського, чи ще мають шанс переговори з огляду на війну на Близькому Сході. 

До перемовин ми готові. Ми не пов'язуємо ці події. Перемовини мають відбутися з 5 по 9 березня. Ми планували їх в Абу-Дабі, це була пропозиція американської сторони, 
– відповів президент. 

Та якщо через війну у Перській затоці переговори змістяться, зміняться дати чи місце проведення – Україна готова зустрітися в інший час і в іншому місці. 

"Ми готові зустрічатися у Швейцарії, ми готові зустрічатися, до речі, в Туреччині. Я говорив, що і Туреччина, і Швейцарія були тими майданчиками, так само, як і Емірати. Тому ми готові зустрічатися. Подивимося, який може бути прогрес", – пояснив Зеленський. 

Під час переговорів мали обговорити питання обміну полоненими. Тому лідер нашої держави сподівається, що обмін відбудеться незалежно від зустрічі перемовників – можливо, навіть раніше, ніж 5 березня. 

Коротко про новий раунд мирних перемовин 

  • Його планували в ОАЕ між 5 і 9 березня. Найімовірніше, раунд мав відбутися 5 – 6 березня в Абу-Дабі. 

  • Проте, по-перше, зараз повітряний простір країни закритий, а по-друге, в регіоні війна, США й Ізраїль ведуть військову операцію проти Ірану. І здається, що війна тільки набирає обертів. 

  • Америка мала бути посередником між Україною та Росією, та зараз цілком поглинута війною. А Іран погрожує новими ударами, в тому числі по базах США в Європі.