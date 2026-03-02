Чи світові зараз до України: Зеленський сказав, чи мають шанс мирні перемовини

Володимир Зеленський навів актуальні дані щодо мирних перемовин. Справа в тому, що їх планували в Абу-Дабі (ОАЕ), та ця країна фактично втягнута у війну на Близькому Сході.

Під час іфтару 2 березня президент розповів, що зараз відомо про потенційну зустріч між представниками України та Росії. Деталі передає 24 Канал.

Чи відбудуться мирні переговори і де?

Журналісти запитали Зеленського, чи ще мають шанс переговори з огляду на війну на Близькому Сході.

До перемовин ми готові. Ми не пов'язуємо ці події. Перемовини мають відбутися з 5 по 9 березня. Ми планували їх в Абу-Дабі, це була пропозиція американської сторони,

– відповів президент.

Та якщо через війну у Перській затоці переговори змістяться, зміняться дати чи місце проведення – Україна готова зустрітися в інший час і в іншому місці.

"Ми готові зустрічатися у Швейцарії, ми готові зустрічатися, до речі, в Туреччині. Я говорив, що і Туреччина, і Швейцарія були тими майданчиками, так само, як і Емірати. Тому ми готові зустрічатися. Подивимося, який може бути прогрес", – пояснив Зеленський.

Під час переговорів мали обговорити питання обміну полоненими. Тому лідер нашої держави сподівається, що обмін відбудеться незалежно від зустрічі перемовників – можливо, навіть раніше, ніж 5 березня.

Коротко про новий раунд мирних перемовин