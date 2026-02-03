Як близько Україна до закінчення війни: Сибіга оцінив перспективи та успіхи
- Дипломатичні зусилля України перейшли до найбільш інтенсивної фази з появою нової динаміки у перемовному процесі.
- Сибіга наголосив на важливості ролі США та зусиль Трампа для закінчення війни, а також на оновленому форматі відносин між Україною та США.
Дипломатичні зусилля України щодо закінчення війни перейшли до найбільш інтенсивної фази. Глава МЗС зазначив про появу "нової динаміки" у перемовному процесі.
За його словами, це – кульмінаційний момент у мирних ініціативах України з початку повномасштабної агресії Росії. Це Андрій Сибіга зазначив в інтерв'ю виданню LB.
Чи наблизилася Україна до закінчення війни?
Сибіга зазначив, що останні перемовини були корисними, а це, на його думку, уже прогрес. Наразі на столі є конкретні ініціативи з практичним потенціалом.
Як наголосив Сибіга, протягом 2025 року Україні вдалося відстояти всі принципові позиції на міжнародній арені.
Звичайно, найбільшим викликом, завданням, альфа і омега нашої політики протягом минулого року, як і усіх попередніх, було зупинити цю війну. Я вважаю, що сьогодні ми маємо так звані doable – здійсненні – пропозиції, які дозволяють справді реалістично підійти до закінчення,
– сказав він, додавши, що це – ключова ознака переходу мирного процесу у нову якість.
Особливу роль у цьому процесі Сибіга відвів США. За його словами, стратегічним успіхом є те, що вдалося зберегти залученість Вашингтона.
Зусилля Трампа, як вважає Сибіга, критично важливий фактор для закінчення війни.
"Ми вітаємо зусилля й особисто президента Трампа, і американської сторони, тому що без Америки ми цієї війни не закінчимо", – зазначив глава МЗС.
Він зауважив, що зараз в України та США оновлений формат відносин – взаємовигідна транзакційна взаємодія.
Вони нас чують, це важливо. Але важливо, щоб вони також відігравали роль не просто фасилітатора, який передає меседжі, які вони отримують від України. А щоб воно супроводжувалось усвідомленням, особисто для Путіна, небезпеки своєї неконструктивності,
– додав Сибіга.
Останні заяви Сибіги
Андрій Сибіга зазначив, що гарантії безпеки, які обговорюються зі США, стосуватимуться всієї міжнародно визнаної території України. Окуповані території не можуть бути виключеними з угоди.
Коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі 23 – 24 січня, Сибіга зауважив, що Росію представляли вже "інші люди", які не читають "псевдоісторичних лекцій".
Раніше він також розкрив деталі підписання формату мирного плану. За його словами, 20-пунктний мирний план планують підписувати окремо між Україною та США, й між Росією та США.