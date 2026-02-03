Як близько Україна до закінчення війни: Сибіга оцінив перспективи та успіхи

Дипломатичні зусилля України щодо закінчення війни перейшли до найбільш інтенсивної фази. Глава МЗС зазначив про появу "нової динаміки" у перемовному процесі.

За його словами, це – кульмінаційний момент у мирних ініціативах України з початку повномасштабної агресії Росії. Це Андрій Сибіга зазначив в інтерв'ю виданню LB.

Чи наблизилася Україна до закінчення війни?

Сибіга зазначив, що останні перемовини були корисними, а це, на його думку, уже прогрес. Наразі на столі є конкретні ініціативи з практичним потенціалом.

Як наголосив Сибіга, протягом 2025 року Україні вдалося відстояти всі принципові позиції на міжнародній арені.

Звичайно, найбільшим викликом, завданням, альфа і омега нашої політики протягом минулого року, як і усіх попередніх, було зупинити цю війну. Я вважаю, що сьогодні ми маємо так звані doable – здійсненні – пропозиції, які дозволяють справді реалістично підійти до закінчення,

– сказав він, додавши, що це – ключова ознака переходу мирного процесу у нову якість.

Особливу роль у цьому процесі Сибіга відвів США. За його словами, стратегічним успіхом є те, що вдалося зберегти залученість Вашингтона.

Зусилля Трампа, як вважає Сибіга, критично важливий фактор для закінчення війни.

"Ми вітаємо зусилля й особисто президента Трампа, і американської сторони, тому що без Америки ми цієї війни не закінчимо", – зазначив глава МЗС.

Він зауважив, що зараз в України та США оновлений формат відносин – взаємовигідна транзакційна взаємодія.

Вони нас чують, це важливо. Але важливо, щоб вони також відігравали роль не просто фасилітатора, який передає меседжі, які вони отримують від України. А щоб воно супроводжувалось усвідомленням, особисто для Путіна, небезпеки своєї неконструктивності,

– додав Сибіга.

