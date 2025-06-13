Ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів і готові до неї, – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в зустрічі на рівні президентів. За його словами, головним завданням наразі є досягнення перемир'я та припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чи буде продовження переговорів з Росією

Андрій Сибіга пояснив, що останній раунд переговорів з Росією, який пройшов у Стамбулі, фактично звівся до обговорення обміну полоненими.

Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів і готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися,

– підкреслив глава МЗС.

За словами міністра, для України головним є наближення миру, зокрема досягнення перемир'я та припинення вогню.

Сибіга зазначив, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона продемонструвала "повну неадекватність". Зокрема це відобразилось у "меморандумі", який передала Росія.

Вони не змінили риторику ультиматумів, вони вимагають від нас капітуляції. Тому ми повинні тиснути колективно, глобально на Росію і примусити їх до миру,

– підсумував Андрій Сибіга.

До слова, на форумі GLOBSEC-2025 Андрій Сибіга також заявив, що Україна все ще вважає, що Трамп може завершити російсько-українську війну до кінця 2025 року. Однак для цього, за його словами, потрібна активна участь США у тиску на Росію та зміцненні оборони нашої держави.