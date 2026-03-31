Зеленський стурбований, що Трамп може посилити тиск на Україну після війни в Ірані, – Axios

Президент Володимир Зеленський заявив, що США можуть посилити тиск на Україну, щоб пришвидшити завершення війни. Він додав, що Трамп, ймовірно, вимагатиме територіальних поступок.

Українська делегація 21 березня прибула в Маямі на зустріч з представниками США, проте переговори не дали значного результату. Про це повідомили в Axios.

Чи посилять США тиск на Україну?

У виданні зазначили, що через прикуту увагу США до Ірану мирний процес в Україні не просувається. Зеленський стурбований тим, що США посилять тиск на Київ після завершення конфлікту на Близькому Сході.

За словами Зеленського, США дійсно хочуть швидкого завершення війни між Росією та Україною, але Вашингтон наполягатиме на територіальних поступках.

Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території,

– зазначив президент України.

Глава держави додав, що його також турбує те, що світ не бачить небезпеки такого рішення.

