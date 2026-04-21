США в ООН закликали Україну та Росію сісти за стіл переговорів

Сполучені Штати закликали Україну та Росію розпочати переговори для досягнення стійкого миру та заявили про готовність і надалі працювати над припиненням війни. Під час засідання ООН Вашингтон також звернувся до союзників Москви із вимогою припинити підтримку її військових зусиль.

Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН зробила заступниця постпреда США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

Що заявили в США про мирні переговори?

За її словами, президент Дональд Трамп після повернення на посаду чітко дав зрозуміти, що налаштований завершити війну, яка приносить "лише смерть і руйнування". Вашингтон, як зазначила дипломатка, продовжує підтримувати досягнення миру шляхом переговорів, аби зупинити кровопролиття.

Окремо Брюс порушила гуманітарний аспект війни, закликавши Росію повернути українських дітей, яких було незаконно депортовано або примусово переміщено. Вона повідомила, що США профінансують програму на 25 мільйонів доларів для сприяння їхньому поверненню, підкресливши, що це питання є важливим елементом ініціатив першої леді Меланії Трамп.

Вашингтон також наголосив на необхідності глобальної підтримки мирних ініціатив та участі у відбудові України, зокрема через інвестиційні механізми, спрямовані на забезпечення її "вільного, мирного та суверенного майбутнього".

Крім того, США закликали держави-члени ООН припинити будь-яку підтримку Росії у війні. Зокрема, до Китаю звернулися із вимогою негайно зупинити постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях. Також Вашингтон закликав КНДР припинити передачу боєприпасів і балістичних ракет, а Іран – зупинити постачання ударних безпілотників і технологій їх виробництва, наголосивши, що такі дії порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Водночас американська сторона заявила, що Росія також надає військову допомогу Ірану, зокрема постачає бойову авіацію, гелікоптери та бронетехніку, що може суперечити санкційним обмеженням.

Ми закликаємо Росію як постійного члена Ради Безпеки дотримуватися її резолюцій і закликаємо обидві сторони – Росію та Україну – до переговорів для завершення війни,

– підсумувала Брюс.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Росія може погодитися на заморозку конфлікту через економічні труднощі та невдачі на фронті. Виробництво ракет і дронів в Росії скорочується через дефіцит ресурсів, попри заяви про низьке безробіття.

