В ОП відповіли, чи буде Україна говорити в Стамбулі з кимось, окрім Путіна
- Путін запропонував прямі переговори Росії та України у Стамбулі 15 травня; склад російської делегації наразі невідомий.
- Андрій Єрмак розповів, чи готова українська сторона говорити з кимось, окрім кремлівського диктатора.
Владімір Путін запропонував провести прямі переговори Росії та України 15 травня у Стамбулі. В Офісі українського президента розповіли, чи готові говорити з кимось, окрім самого диктатора.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Андрія Єрмака для "РБК-Україна" від 12 травня. Очільник ОП, зокрема, прокоментував можливі перемовини.
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З ким готові говорити українці
Нагадаємо, Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися із російським президентом у Туреччині. Український лідер сподівається, що цього разу Росія не шукатиме відмовок.
Згодом в інтерв'ю Єрмак відповів на запитання журналіста про те, чи будуть говорити у Стамбулі з кимось, окрім Путіна.
А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня та здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано,
– заявив Єрмак.
До слова, країна-агресорка наполягає на діалозі з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році" переговорів і ситуації "на землі".
Помічник диктатора Юрій Ушаков, відповідаючи на запитання про російську делегацію та її очільника, зазначив: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".