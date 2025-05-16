Стамбульський фарс-2025: Путін знову тисне на Україну з ультиматумами 2022 року

Путін відмовився від пропозиції Зеленського особисто зустрітися у Стамбулі 15 травня. Замість себе диктатор відправив "другосортну" делегацію. В Інституті вивчення війни проаналізували, що означають ці дії Кремля.

До складу російської делегації в Стамбулі не входять особи з найближчого оточення Путіна. Вона здебільшого така сама, як і делегація, яка брала участь у переговорах між Росією та Україною у 2022 році в Стамбулі, передає 24 Канал.

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Росія не зацікавлена у добросовісних переговорах

Очільник делегації – помічник Путіна – Володимир Мединський наголосив, що травневі переговори 2025 року в Стамбулі є продовженням переговорів у 2022 році, під час яких Росія висунула вимоги, що фактично означали капітуляцію України.

Серед них, нагадує Інститут вивчення війни, – відмова від НАТО та вступу до будь-якого іншого військового альянсу, закріплення нейтрального статусу на конституційному рівні, заборона розміщення на території України іноземних військ, інструкторів або озброєнь, обмеження численості ЗСУ до 85 тисяч військових, 342 танків та 519 артсистемам, ракети з максимальною дальністю до 40 кілометрів, зміна влади в Україні.

Також Мединський повторив традиційну тезу очільника Кремля, що мета Росії – "встановити довгостроковий мир шляхом усунення першопричин війни".

Російські посадовці постійно наполягають, що "першопричини" – це нібито порушення НАТО обіцянок не розширюватися на Схід у 1990 – 2010-х роках, а також нібито утиски російськомовного населення, ЗМІ та культури в Україні.

Мединський намагається представити переговори як мирні, хоча це суперечить українській, американській та європейській позиціям, які передбачають спочатку тривале припинення вогню, а вже потім – мирні переговори.

Опозиційне видання "Медуза" 15 травня повідомило, що отримало методичку для російських ЗМІ від політичного блоку Адміністрації президента.

У ній пояснюється, що участь Мединського логічна, бо він уже очолював делегацію у 2022 році. Один зі стратегів, що працює з Кремлем, повідомив "Медузі", що переговори, ймовірно, зайдуть у "глухий кут", після чого Захід може запровадити нові санкції.

ЗМІ рекомендували заздалегідь говорити про "новий пакет санкцій", водночас запевняючи, що це не завадить розвитку Росії. Також пропонувалося стверджувати, що "переговори відбуваються на гірших умовах для України", ніж три роки тому, попри те що Росія нині контролює значно менше українських територій.

Таке формулювання — це спроба Кремля подати Росію як сильнішу сторону, ігноруючи реальні досягнення ЗСУ та значні втрати Росії, включно з елітними підрозділами та збільшенням залежності від погано навчених новобранців.

Повідомлення про інструкції Кремля для російських ЗМІ щодо висвітлення переговорів свідчать, що Росія готує суспільство до тривалої війни та не зацікавлена в справжніх компромісах,

– йдеться у звіті ISW.

Нинішні дії Росії та повторення вимог 2022 року говорять про те, що Кремль досі зацікавлений лише в повній капітуляції України, не готовий до компромісів і має намір продовжувати війну, аби досягти цієї мети.