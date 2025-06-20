Збулося те, про що мріяла Москва: Кислиця пояснив, чому раніше не було зустрічей Росії і України

Україна завжди була відкрита до чесних перемовин, які базуються на статуті ООН. Втім, Росія не вважала її гідним співрозмовником. Вона чекала на крок з боку США.

Член делегації України на переговорах у Стамбулі Сергій Кислиця в інтерв'ю Суспільному заявив, що неправильно говорити про те, що адміністрація США нібито змушує Київ до миру, передає 24 Канал.

Дивіться також "Почав дуже емоційно кричати": Кислиця розповів, чому Мединський зірвався у Стамбулі

Чому прямі переговори стали можливі лише за Трампа

Кислиця нагадав, що Україна завжди проявляла ініціативність у питанні мирних зусиль. Наприклад, саме вона просувала "формулу миру", домоглася організації саміту миру в Бюргенштоку і ухвалення численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Коли ж мирну ініціативу на себе перебрала адміністрація Трампа, Київ йшов їй на зустріч. Так, він погодився на пропозицію щодо безумовного повного припинення вогню. Після того, як американський лідер закликав українців взяти участь у прямих переговорах з Росією у Стамбулі, вони погодилися.

"Ми були готові говорити про те, як саме реалізовувати безумовне припинення вогню", – пригадав Кислиця першу поїздку на перемовини до Стамбула.

Перший заступник очільника МЗС визнав, що раніше подібних зустрічей з росіянами, за винятком кількох на початку вторгнення, не було. Це пояснюється тим, що російська сторона ніколи не поважала ні Україну, ні європейців.

Перед самою повномасштабною війною була заява МЗС Росії, у якій йшлося, що, мовляв, Москва має спершу домовитися з Вашингтоном, а всі інші – Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи тощо – можуть потім приєднатися до цих домовленостей.

Тобто в Москви завжди була парадигма – як до війни, так і зараз, – що вони хочуть домовлятися з найсильнішими в цьому світі. Що гідний для Путіна рівень – це лише Вашингтон, розумієте?,

– пояснив Кислиця.

Коли Трамп взяв ініціативу у свої руки, збулося те, про що мріяв Кремль. Він хоче домовлятися з найсильнішими в цьому світі, а вже інших поставити в модель підпорядкування.