"Шанс на успіх є": Трамп оптимістично налаштований щодо мирних переговорів між Україною і Росією
- Президент США Дональд Трамп заявив, що шанс на успіх мирних переговорів між Україною та Росією залишається, попри особисту неприязнь між їхніми лідерами.
- Трамп підкреслив важливість зупинення кровопролиття та висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що глибока ворожнеча між керівниками України та Росії серйозно ускладнює переговорний процес. Але можливість досягнення домовленостей він усе ж бачить.
Про це Трамп сказав під час підписання указів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Як Трамп оцінює шанс на мирне врегулювання між Україною та Росією?
Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів між Києвом і Москвою без безпосередньої участі США, Трамп наголосив, що шанс на успіх залишається.
Шанс на успіх є,
– заявив він.
Президент США додав, що має досвід завершення восьми воєн, однак у цьому випадку ситуацію ускладнює особиста неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Водночас Трамп вважає, що сторони поступово наближаються до врегулювання.
Він знову згадав про великі втрати у війні та підкреслив своє прагнення зупинити кровопролиття.
"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", – сказав Трамп.
Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?
Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі і може тривати до двох днів, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
На другому раунді переговорів в Абу-Дабі не будуть присутні американські представники Віткофф і Кушнер. Їм на заміну можуть прийти інші чиновники.
Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів, які також підпишуть угоду окремо з Росією. Обраний формат підписання угоди з посередником через низку причин.