Переговори у Стамбулі: в українському МЗС назвали порядок денний

Сьогодні, 16 травня, у Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією. Українські посадовці вже прибули до Стамбулу.

Речник МЗС Георгій Тихий розповів про порядок денний зустріч та сказав, до яких переговорів сьогодні готова українська сторона. Про це повідомляє 24 Канал.

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Який порядок денний переговорів у Стамбулі

За словами Тихого, президент Володимир Зеленський вчора, 15 травня, вирішив направити українську делегацію до Стамбулу, попри те, що від Росії прибули представники низького рівня, чий мандат не до кінця зрозумілий.

Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному це повне безумовне тривале припинення вогню,

– каже речник МЗС.

Він додає, що саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи.

Зауважимо, що у Стамбулі, окрім делегації на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, також перебувають міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Зранку вони вже провели зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії та спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Тихий зазначає, що під час цього вдалося скоординувати позиції перед зустріччю делегацій України та Росії, яка відбудеться пізніше сьогодні в Стамбулі.

Наразі відбуваються тристоронні переговори на рівні міністрів закордонних справ. Серед присутніх держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США Кіт Келлог, глава українського МЗС Сибіга, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустам Умєров, турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан та керівник турецької розвідки Ібрагім Калин.

За словами речника МЗС, зараз такий тристоронній формат на рівні міністрів потрібен для того, щоб узгодити позицію щодо переговорів та обмінятися думками.