Єрмак провів розмову з Рубіо: обговорили перспективи мирних переговорів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо. Їхня розмова відбулася в телефонному форматі.

Так, Єрмак підтвердив, що Зеленський готовий прибути на переговори до Туреччини. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

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Єрмак обговорив з Рубіо переговори у Туреччині

Очільник ОП підтвердив готовність Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що станом на зараз немає відповідного підтвердження з боку глави Кремля Путіна.

Шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Росії таке рішення може ухвалити лише Путін,

– зазначив він.

Крім цього, Єрмак подякував за конструктивний діалог з американською командою, розпочатий 11 березня в Джидді, і запевнив у послідовній позиції України. Єрмак підкреслив, що наша держава неодноразово демонструвала свою готовність до повного, безумовного припинення вогню та досягнення справедливого й тривалого миру.

За словами керівника ОП, нещодавня заява Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для керівництва Росії й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин.

"Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни, – підкреслив Єрмак.

Відомо, що сторони також домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.