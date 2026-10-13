"Немає безвихідних ситуацій": Сибіга відкинув заяви Рубіо про "глухий кут" в переговорах

Очільник українського МЗС не погоджується з оцінкою Держсекретаря США Марко Рубіо щодо перебування ситуації у стратегічному глухому куті. На його переконання, у безвихідне становище необхідно загнати саме державу-агресора задля досягнення справедливого миру.

Про це Андрій Сибіга розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Що змусить Росію погодитися на перемовини?

Сибіга наголосив, що примус Росії до реальних перемовин можливий за умови рішучого лідерства з боку США та партнерів. Наразі жодних ознак зменшення агресії з боку Кремля немає, а відповіддю на будь-які мирні ініціативи стає лише чергова ескалація та нехтування мирними зусиллями.

Немає безвихідних ситуацій. Повинні бути правильні підходи, аби вирішувати найскладніші питання,

– зазначив він.

Для того аби змінити ситуацію, необхідно постійно підвищувати ціну війни для Росії та особисто для оточення Путіна. Серед ключових інструментів очільник МЗС назвав посилення санкційного тиску, використання заморожених російських активів та забезпечення справжньої міжнародної ізоляції країни-агресора.

На думку Сибіги, Росія поки не почувається загнаною в кут, оскільки її представників надалі запрошують на міжнародні зустрічі, спортивні змагання та культурні заходи. Серйозний переговорний процес розпочнеться лише тоді, коли Кремль опиниться у безвихідному становищі.

Глава МЗС наголосив, що Україна вже має чітке бачення та проактивні пропозиції щодо досягнення справедливого миру, які опрацьовані з американськими та європейськими партнерами. Для їх реалізації необхідно залучити інструменти, які ще не були використані повною мірою.

Ідеться про зміцнення українських оборонних спроможностей, надання далекобійних засобів, ліцензій для вітчизняного ОПК, посилення армії та забезпечення макрофінансової стабільності. Сибіга підкреслив, що саме комбінація цих елементів здатна змусити Росію сісти за стіл перемовин, до яких Україна повністю готова.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі перспективи дипломатичного завершення війни Росії проти України залишаються примарними. За його словами, переговори ускладнює вимога Москви встановити повний контроль над Донбасом, яку Київ відкидає.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатичний процес завершення війни Росії проти України не зайшов у глухий кут, а для зміни позиції Кремля партнерам потрібно посилити тиск на Москву.

Зокрема, він закликав запровадити жорсткіші санкції проти російської економіки та військово-промислового комплексу, обмежити доступ Росії до технологій і посилити допомогу Україні для досягнення переваги в повітряному просторі. На думку глави держави, такі кроки можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів уже протягом кількох місяців.