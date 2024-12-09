Україна готує нову Контактну групу щодо завершення війни: зустріч відбудеться вже у грудні

Україна ініціювала створення нової Контактної групи щодо питання завершення війни. Наразі перелік держав-учасниць ще формується.

Першу зустріч планують у грудні, зазначив речник президента України Сергій Никифоров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що передбачає нова контактна група

За словами Никифорова, до складу Контактної групи увійдуть країни, які володіють далекобійними військовими спроможностями, активно інвестують у виробництво зброї в Україні та мають стратегічний вплив на майбутнє країни в НАТО.

Україна очікує залучення провідних європейських партнерів, а також Сполучених Штатів, які можуть забезпечити максимальне зміцнення обороноздатності країни.

Контактна група має зібратися в грудні, щоб узгодити спільну позицію та скоординувати дії.

Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій: як на переговорах, так і на полі бою,

– розповів Никифоров.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для спільної європейської позиції щодо війни в Україні. Зеленський підтримав ідею, зокрема додав, що хотів би бачити у групі і Данію.