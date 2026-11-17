Спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив про підготовку нового раунду мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Він наголосив, що для тривалого миру Україні потрібні три головні умови.

Вашингтон продовжує тісну координацію з Києвом, партнерами у Європі та представниками Москви, про що американський посланець Джаред Кушнер повідомив в соцмережі X.

Що необхідно для закінчення війни

Напередодні американська команда провела розмову з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. Також відбулися консультації з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, представниками ЄС і НАТО.

За словами Кушнера, президент США Дональд Трамп "налаштований досягти міцного миру", а дипломатична група вже формує порядок денний майбутньої багатосторонньої зустрічі.

Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджується на розбіжностях між сторонами, ми продовжуємо спостерігати появу позитивних і конструктивних ідей у результаті серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості,

- зазначив Кушнер.

Він підкреслив, що успішним результатом переговорного процесу має стати суверенна, безпечна та процвітаюча Україна. Для цього необхідні три основні складові:

надійні гарантії безпеки, які захистять від повторної російської агресії;

закріплений шлях до повноправного членства в Європейському Союзі;

комплексний план післявоєнного відновлення за участю європейських партнерів і Світового банку для економічного зростання та інвестицій.

Роль НАТО та виклики домовленостей

Спецпредставник Трампа зауважив, що НАТО залишатиметься "надійною опорою" європейської безпеки. Водночас Сполучені Штати прагнуть посилити наявні безпекові механізми, зокрема взаємні зобов'язання союзників, прозорість комунікації та інструменти запобігання ескалації.

Попереду залишаються серйозні виклики, а остаточна мирна угода потребуватиме складних рішень,

– підсумував Кушнер.

Раніше представник США повідомляв, що під час консультацій з'явилися нові ідеї, які можуть стати проривом у переговорному процесі.