Попри те, що він безумець, – Зеленський готовий до відновлення мирних переговорів із Путіним
Україна готова до переговорів із російським диктатором, попри те, що він "безумець". Водночас для ведення діалогу необхідна посилена участь європейських партнерів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам 19 червня, передає 24 Канал.
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Глава держави вкотре наголосив на відкритості України до діалогу із Росією.
Путін хоче, що у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція,
– наголосив український лідер.
Зеленський уточнив, що мова йде насамперед про застосування союзниками санкцій проти Кремля, а також про конфіскацію російських активів і фінансування України.
Також президент додав, що російський диктатор боїться повернення своєї армії додому, а разом із тим попередив про посилення Росією ударів по українських містах.
"Путін стає слабким, слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами й дронами", – заявив Зеленський, закликавши українців користуватися укриттями.
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Нагадаємо, що 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист, у якому звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів та завершити війну в Україні.
Згодом у Кремлі відповіли, що двосторонні переговори можуть відбутись, але у Москві. Тоді як можливість проведення зустрічі на нейтральній території там проігнорували.
Зеленський також повідомив, що під час зустрічей на саміті у Франції відбулися "хороші перемовини" з усіма лідерами, включно з американським президентом. Трамп, за словами президента, підтримує ідею посилення тиску на Росію задля завершення війни в Україні.