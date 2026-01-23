Повний провал, – Цимбалюк дав емоційний прогноз на новий раунд мирних зусиль Трампа

Дональд Трамп продовжує безрезультативний переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні. Він не хоче тиснути на диктатора Путіна.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк, зауваживши, що Путін не хоче припиняти війну проти України. Усі про це знають. Але таке враження, що Трамп просто це ігнорує.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Чи буде прогрес в переговорах?

За словами Цимбалюка, важко розраховувати на якийсь прорив у мирних переговорах. При цьому Трамп, коли почав впливати на увесь процес перемовин, лише погіршив ситуацію.

Ніякого прориву я не очікую. Раунд за раундом йдуть безрезультативні переговори. А від миротворчості Трампа стало лише гірше. Він вселив в Путіна надію, що той зможе всіх перемогти та переморозити,

– сказав Цимбалюк.

Можливо, максимум, чого вдасться досягти найближчим часом – енергетичне перемир'я. Але й це лише припущення. Загалом війна в Україні – повний провал Трампа.

Які результати зустрічі американської делегації з Путіним?