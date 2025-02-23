Віткофф заговорив про повернення за основу до стамбульських угод

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що стамбульські угоди 2022 року можуть бути взяті за основу мирної угоди України та Росії. Він заявив, що Росія нібито чітко дала зрозуміти свої наміри укласти мир.

Віткофф також заявив, що війна фактично була спровокована не лише Росією, а й НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір CNN.

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Стамбул 2022 може стати основою мирної угоди з Росією

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що проєкт стамбульських угод 2022 року можуть взяти за основу в мирному врегулюванні з Росією.

Ми дуже близькі до підписання, і я думаю, що ми використаємо цей формат в якості орієнтира для укладання мирної угоди між Україною та Росією. Це буде чудовий день,

– заявив Віткофф.

При цьому США розраховують, що їхній бізнес повернеться у Росію після домовленості по Україні.

Він також зазначив, що Росія не єдина спровокувала конфлікт, адже "тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО, це фактично стало загрозою для росіян".

Наступного тижня, за його словами, очікується підписання угоди про рідкісні викопні ресурси України зі США. Вона, як він зазначає, не включатиме гарантій безпеки Україні.

Що таке стамбульські угоди

Стамбульські угоди 2022 року включали зобов'язання України відмовитися від вступу до НАТО, можливої розробки ядерної зброї, допуску іноземних військ та зброї до України, її інфраструктури. Україна не мала брати участі у спільних навчаннях з іншими країнами.

Росія, США, Британія, Франція та Китай мали надати Україні гарантії протягом 3 днів допомагати їй у випадку збройної агресії проти неї. Також РФ вимагала, аби рішення про допомогу Україні схвалювалося одностайно – це дало б росіянам право вето.

Росія ж зобов'язувала вивести війська з окупованих територій, окрім Криму та Севастополя. У Донецькій та Луганській області передбачалося окреме проведення кордонів.

Росія також вимагала суттєве скорочення української армії, – всього до 85 тисяч солдатів, мізерний залишок озброєння.

Проте після стамбульського саміту росіяни висунули додаткові вимоги: статус другої державної мови для російської, офіційна заборона в Україні "фашизму, нацизму та агресивного націоналізму", скасування взаємних санкцій, позовів в міжнародних судах. Ці вимоги Україна відкинула.