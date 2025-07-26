Залежить від завдань: військовий відповів, чи варто продовжувати перемовини в Стамбулі

Під час третього раунду перемовин з Україною в Стамбулі 23 липня Росія вкотре висловила свої вимоги та ультиматуми. Водночас цей переговорний майданчик усе ж виконує певне завдання.

Чи варто продовжувати перемовини в Туреччині, сказав 24 Каналу військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк.

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Чи потрібні переговори у Стамбулі?

Військовослужбовець зазначив, що це залежить від того, чого Україна хоче досягти на переговорах у Туреччині. Стамбул – це не більш ніж майданчик для обміну думками та позиціями.

За його словами, жоден майданчик і переговорний процес не може зараз розв'язати питання щодо врегулювання екзистенційної війни.

Якщо ж, зауважив він, говорити про правду і справедливість й узагалі про врегулювання цієї війни, то відповідно до певної логіки – це переговори з воєнним злочинцем, з терористичною організацією, тобто це в кожному разі не про мир.

Але у цьому треку є один позитивний момент – це гуманітарний блок і те, що нам вдається реалізовувати процес обміну полоненими,

– сказав Антонюк.

Він зауважив, що навіть заради цього такі формати потрібні, тому що це питання збереження людських доль і життів. Враховуючи, що доля кожного українця для нас є важливою, то ми вимушені продовжувати саме в цьому форматі діяти.

Водночас політичний консультант додав, що не варто давати Кремлю маніпулювати поняттями миру й перемир'я. Адже Москва намагається використовувати ці переговори в контексті демонстрації начебто своєрідної договороздатності й миролюбності.