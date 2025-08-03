Росія всіляко затягує так звані мирні переговори з Україною. Перемир'я було б потрібним, але головне питання – як це все реалізувати.

Про це 24 Каналу розповів доброволець Владислав Терешин, зауваживши, що історично Росія не використовувала жодне перемир'я, щоб реально дійти до тривалого миру. З часом вони знову намагалися захопити Україну.

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Чи можливо досягти перемир'я з Росією?

Як наголосив військовий, Росія не зацікавлена у реальному перемир'ї. Буквально на 9 травня, коли вони оголошували про тимчасове припинення вогню, бої на фронті продовжувалися.

Я не можу сказати, чи маємо зараз підписувати перемир'я чи ні. В цей самий час піхотинець, який вже місяць сидить у бліндажі десь на Покровському напрямку. До нього не може дістатися транспорт. Він має йти 10 кілометрів пішки. Нести на собі купу всього. Він 30 днів не спав і не їв нормально. Думаю, він би не відмовився від перемир'я,

– сказав доброволець.

Наразі важко говорити про якесь перемир'я з Росією, адже незрозуміло, як саме його досягти. Проте слушною була думка командувача Третього армійського корпусу, що потрібно стати в стратегічну оборону та максимально сточити наступальний потенціал ворога. І тоді вже перемир'я буде реальним.

Інколи говорять, що Росія воює вже "на останніх силах". Але, на жаль, це звучить буквально вже четвертий рік. Однак мобілізація в Росії працює. І техніку вони ще мають.

Додамо, командир підрозділу "Кракен" з позивним "Альфа" оцінив, чи можливе найближчим часом замороження війни в Україні.