Україна одночасно веде переговори і готується до затяжної війни, – NYT

Тон заяв президента України Володимира Зеленського змістився від оптимістичного до стримано-застережливого на тлі збереження низьких шансів на припинення Росією війни проти України.

Про це у вівторок, 6 січня, пише The New York Times, аналізуючи останні публічні виступи глави держави, передає 24 Канал.

Як змінився тон Зеленського на тлі небажання Росії закінчувати війну?

Автор матеріалу зазначає, що мирні перемовини щодо України пройшли десятки етапів, чергуючи успіхи з провалами. Раніше Зеленський акцентував на позитивних сигналах, зокрема заявляв, що потенційна мирна угода нібито готова на 90%.

Водночас готовність Росії погодитися на будь-які домовленості залишається під питанням. На цьому тлі президент України зробив одні з найбільш скептичних заяв за тривалий час.

Я не хочу і не буду чекати ще пів року, сподіваючись, що, можливо, це спрацює. Є два шляхи: перший – припинення війни, другий – підготовка до негативних кроків з боку Росії, – наводить NYT слова Зеленського.

Після контактів між США та Україною неврегульованими залишаються територіальні питання, а також тема контролю над Запорізькою АЕС, яка перебуває під російською окупацією.

Крім того, Москва відкинула частину українських ініціатив.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результатів, але в якийсь момент Росія може все заблокувати", – зазначив Зеленський.

Видання також пише, що кадрові зміни в уряді та силових структурах президент подав як необхідний крок для зміцнення стійкості держави у разі зриву переговорів. За словами Зеленського, ці рішення демонструють готовність України одночасно продовжувати дипломатичні зусилля та готуватися до тривалої війни.

У публікації також наводиться заява щодо того, що альтернативи переговорам під керівництвом США немає. Спроби Європи взяти на себе роль посередника процес не прискорять.

"Чому? Ну, тут же дійсно багато всього напрацьовано і нам треба поважати роботу людей. І поважати час, тому що кожну хвилину люди страждають в Україні. І тому я вважаю, що альтернативи немає", – заявив президент України.

