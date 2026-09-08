Два фактори: аналітик назвав, за яких умов Путін може піти на поступки в переговорах

Публічно російський диктатор Путін переконує, що не збирається йти на жодні поступки для врегулювання війни. Однак насправді його цілком можна змусити піти на мирні переговори.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, є кілька факторів, які змусять Путіна піти на поступки.

Як змусити Росію припинити війну?

Як наголосив Тимочко, зараз диктатор демонструє, що готовий йти до останнього для максимальної вигоди. Але це не так. Чим сильніший буде тиск на Путіна та чим більше невдач він зазнає на війні в Україні, тим швидше диктатор піде на поступки.

Росія вже на 5 рік повномасштабної війни так і не досягла жодного стратегічного успіху. Навіть оперативні успіхи є доволі відносними. Також упродовж останніх місяців було багато значних ударів по їхній логістиці. Тож у Путіна не такі міцні та стійкі позиції, як він хоче це подавати,

– сказав Тимочко.

Путін, як старий КДБіст, буде намагатися йти на маневр, викручуватися, аби досягти своїх намірів. Але на нього можна вплинути. І тут все залежить від світових лідерів та їхніх рішень щодо Росії.

За яких умов Путін піде на припинення війни: дивіться відео 24 Каналу