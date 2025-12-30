Експерт спрогнозував дії Трампа після підписання угоди між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп публічно заявляє, що зацікавлений у припиненні війни в Україні. Але є багато питань щодо того, яким він уявляє цей мир.

Про це 24 Каналу розповів голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Дональд Трамп зробив величезну кількість заяв про припинення війни. І складно щось з цього аналізувати, адже часто він буквально суперечить сам собі.

Що може статися після припинення війни?

Як наголосив Рибачук, гарантії безпеки від США – це також може бути сумнівна історія. Навіть у тому випадку, якщо їх затвердять в Конгресі.

Ми бачили багато прикладів. От зараз в Ізраїлю непроста ситуація з ХАМАС. Але Трамп каже, що його це не турбує. Вони ж підписали угоду. От і все. Це може очікувати і на Україну. Поставимо підписи – і для Трампа зникне ця проблема. Далі ми будемо апелювати до обіцянок, посилатися на міжнародні документи. Але нікого це не зацікавить,

– сказав Рибачук.

Натомість диктатор Путін може піти на будь-які провокації, а потім звинуватити в цьому Україну. Це зараз відбулося з так званим "ударом по резиденції Путіна". Раніше ж він спокійно підривав житлові будинки в Росії, щоб почати війну проти Чечні.

Фактично нічого не заважає Путіну організувати в себе теракт після мирної угоди. Це буде приводом для продовження війни та анулювання "гарантій безпеки" для України. І Трамп цілком може в це повірити.

Яким чином ми можемо змусити Трампа повірити в те, що він має виконувати свої зобов'язання? Я не знаю. Думаю, поки є Трамп і Путін, доти жодні гарантії безпеки не будуть достатніми для того, щоб розраховувати на якусь справедливість. Нам потрібно посилювати наші Збройні Сили,

– сказав Рибачук.

Мирні переговори: коротко