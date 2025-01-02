Які козирі можуть бути важливими під час перемовин України та Росії: аналіз NYT

Санкції та продовження військової допомоги будуть "розмінною монетою" на будь-яких переговорах України та Росії. Цим може тиснути на обидві сторони адміністрація обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Як санкції та військова допомога можуть стати вирішальними у перемовинах

У матеріалі зазначається, що прогнози, які лунали в перші місяці війни, що економічні обмеження швидко підірвуть режим президента Росії Владіміра Путіна або перетворять рубль на "уламки", не справдилися.

Однак ідея, що економічні санкції можуть швидко покласти кінець протистоянню, завжди була скоріше плодом надії, ніж реалістичною оцінкою, каже російський економіст Сергій Гурієв, який втік із країни 2013 року і зараз є деканом Лондонської школи бізнесу.

За його словами, точнішою мірою успіху є питання, чи перешкоджали санкції здатності Москви ефективно вести війну. І відповідь на це питання, на його думку та низки інших аналітиків, – так.

Уявіть собі світ, у якому санкції не запроваджували... Світ, у якому зовнішня торгівля Росії не була б сильно обмежена і вона мала б доступ до всіх своїх іноземних резервів. Цілком очевидно, що санкції створили проблеми для Путіна, зменшили кількість ресурсів у його кишені, а, отже, врятували життя Україні. Без них би Росія, можливо, вже перемогла,

– додав Гурієв.

Журналісти пишуть, що, коли Трамп сяде за стіл переговорів із Путіним, санкції стануть "надзвичайно цінною фішкою", каже віцепрезидентка із зовнішньої політики Київської школи економіки та позаштатний науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова.

Як пише NYT, вважається, що найефективнішими санкціями проти РФ були ті, які стосувались глобальної фінансової системи – сфери, де США можуть застосувати унікальну владу.

"І все ж, якщо санкції досягли більшого, ніж дехто міг собі уявити, вони мали менший вплив, ніж інші сподівалися. Ті, хто применшує значення санкцій як козиря, також стверджують, що західні країни не зайшли досить далеко і не відреагували досить швидко на зміну умов, щоб посилити тиск на Росію", – сказано в статті.

Однак зазначається, що навіть найцінніших козирів, які можуть бути отримані за допомогою санкцій, може виявитися недостатньо, щоб переконати Путіна погодитися на врегулювання, прийнятне для України та її європейських союзників.