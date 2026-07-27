У Кремлі істерика: що вказує на зміну риторики Трампа щодо Росії

На саміті "Великої сімки" Дональд Трамп підписав фінальну резолюцію, яка є дуже важливою для України. У ній зафіксовано кілька важливих речей, які уже налякали очільника Кремля.

Зокрема мовиться про посилення санкційного тиску на Росію. Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, також мовилось і про військову допомогу.

Чому у Росії злякалися

На посилення військової допомоги уже серйозно відреагували у Росії. Адже зафіксована підтримка з протиповітряною обороною та зброя для далекобійних ударів.

У Кремлі почалася істерика, мовляв, це означатиме оголошення війни Росії. Також важливо, що на саміті зафіксували зміну підходів. Країни "Великої сімки" наполягають на тому, що спершу треба зупинити вогонь, а потім вже вести переговори,

– додав Олександр Леонов.

І з цим підходом погоджується Китай. Так виникає певний спільний базис для того, щоб домовитись і разом тиснути на Росію.

Ще один такий важливий момент є у тому, що до процесу долучився Марко Рубіо. Він зустрічався з Дональдом Трампом, а потім з Сергієм Лавровим. Стає зрозуміло, що справа врегулювання війни тепер не належить лише двом посланцям Трампа – Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. До неї долучився Рубіо.

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Можемо говорити, що Трамп запускає "злого поліцейського", який після зустрічі з Лавровим, чітко сказав, що ніяких домовленостей в Анкориджі не було. Рубіо наголосив, що "дух Анкориджу" – це вигадки, адже росіяни не змогли домовитися.

І я думаю, це таке послання Путіну, що він щось обіцяв, гарантував, але це не було зроблено. Якщо Україна це не приймає, а росіяни не змогли цього досягти, то потрібні нові ідеї. Тут я бачу обережний оптимізм,

– підкреслив Олександр Леонов.

Ба більше, візит блогерки MAGA Лори Лумер до України також свідчить про зміни у підходах. Починається робота з усім електоратом, який може допомогти Києву. Сьогодні багато республіканців, виборців вважають, що треба тиснути на Росію і допомагати Україні. А поява таких людей в інформаційній політиці якраз говорить про зміни на найвищому рівні.