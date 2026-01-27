Політолог припустив, який результат перемовин нині може бути прийнятним для України

В межах мирних переговорів Росіян намагається поставити Україну перед вибором: погодитись на її ультиматум або продовжувати війну. Обидва варіанти небезпечні для нашої країни.

Про це розповів 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що наразі для України проблема полягає у тому, як вийти з війни з найменшими втратами. На сьогодні навіть стоїть питання, чи може бути завершення війни для України справедливим.

Чи можливий нині справедливий мир для України?

Фесенко наголосив, що сьогодні Україна, на жаль, не має достатньо ресурсів і сил для того, щоб досягти перемоги над Володимиром Путіним. Тому й справедливого миру теж не варто очікувати.

Ми боремось за те, щоб вийти з війни шляхом бойової нічиї. Це проста формула припинення вогню по лінії фронту, коли ворог не досягне своєї мети – не зможе зруйнувати нашу країну. Проте в України не буде перемоги, але й у ворога – теж,

– підкреслив він.

Проблема також полягає в тому, що Путін, за словами політолога, не збирається домовлятися про компроміси, про припинення вогню. Однак нескінченне продовження війни на виснаження, на жаль, не в наших інтересах, а скоріше відповідає стратегії Путіна.

На що робить ставку Росія на цьому етапі війни?

При тому, що у Росії, зауважив він, також зараз зростає кількість проблем. І це може поступово підштовхувати Кремль до певних поступок, щоб все ж завершити війну. Але наразі він намагається дотиснути Україну – атаками по нашій енергетиці, ударами на фронті, маючи перевагу у чисельності військ і ресурсів.

Росіяни роблять ставку на те, що українці рано чи пізно не витримають, їм не вистачить ресурсів – людських, фінансових, матеріальних для спротиву. При цьому наші партнери, на думку політолога, з різних причин не будуть здатні продовжити нам допомогу, а без неї Україні буд важко вистояти.

Тому зараз не маємо вибору між поганим миром і перемогою, а є вибір між тим, щоб дотиснути Путіна разом з нашими партнерами до бойової нічиї, аби він погодився на припинення війни. Інакше буде йти війна з більшими втратами для України і, на жаль, з ризиками поразки у ній,

– зазначив Володимир Фесенко.

На сьогодні найбільш загрозлива для України – ситуація в енергетиці. Водночас ми не маємо іншого виходу, як витримати це випробування. Кремль, за його словами, робить ставку на те, що зима і удари по українській енергетичній системі можуть нас зламати. Тоді він зможе здобути перемогу, якщо не на фронті, то, зокрема, шляхом переговорів.

Варто знати. Ексспецпосланець президента США Кіт Келлог впевнений, якщо Україна переживе цю зиму з тривалими відключеннями тепла та електроенергії, то перевага буде на її боці, а не Росії. Водночас Кремль на тлі великих втрат намагається знайти, як "гідно вийти з цієї ситуації", адже розуміє, що "цю війну не виграє".

Україні ж, резюмує політолог, потрібно вистояти і в переговорному процесі. Перший їх раунд в Абу-Дабі свідчить про те, що Київ не збирається капітулювати перед Росією, навіть якщо сценарій часткової капітуляції підтримують наші колишні партнери – США.

Як проходять мирні переговори?