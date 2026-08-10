Ідеї змінилися: політолог вказав на неоднозначний крок, який може зробити Трамп щодо України

Останнім часом США активізувалися щодо закінчення війни в Україні. Після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом з'явилась інформація про можливий перший візит переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну на День Незалежності. Однак за останніми даними, вони можуть відвідати і Київ, і Москву вже найближчого тижня.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив у розмові з 24 Каналом, що це є дуже важливим моментом. Він може свідчити про ймовірний намір США закінчити війну Росії проти України.

Трампу ставлять незручні питання

Рейтерович наголосив, що Дональд Трамп все ж таки намагається якимось чином наблизити мир в Україні. Хоча водночас ці його спроби виглядають як бажання, щоб від нього відчепилися щодо цієї проблеми.

Трампу треба показати, що він щось робить. Мовляв, я ж Віткоффа та Кушнера послав до України і Росії? Вони поїхали, поговорили, то відчепіться від мене. До того ж він активізувався саме зараз, тому що зрозумів, що війну до вересня закінчити не вдасться. Але ж йому треба хоч щось зробити,

– пояснив політолог.

З іншого боку, на його думку, не можна виключати, що у Трампа змінився підхід і він хоче щось зробити. І йому було б вигідно до початку виборів у Конгрес США (вони відбудуться у листопаді 2026 року – 24 Канал), наприклад, домовитися з Україною і Росією про повітряне перемир'я. Щодо нього останнім часом дуже активно говорять. Трамп міг би це подати як свою велику перемогу і як перший крок до завершення війни.

За логікою Трампа він міг би сказати, що йому вдалося досягнути того, що цивільні перестали гинути. А при Байдені гинули. Так, війна триває, але ж її звели до того, що росіяни і українці на полі бою між собою чубляться. Це означатиме для нього великий крок, і за це він заслуговує поваги і підтримки,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Також американському президенту все частіше ставлять питання політики: окрім ситуації з Іраном, яку досі не вдалося владнати США, є відкритим питання російсько-української війни.

Політолог пояснив, чому Трамп активізував мирні переговори: дивіться відео

Раніше Трамп розповідав, що змусить Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Проте у нього нічого не вийшло. Тому, як відзначив політолог, ідея з перемир'ям може дати Трампу певну перевагу хоча б до листопада. А після виборів може статися все, що завгодно.

Зазначимо, що останніми тижнями Росія, за даними західних ЗМІ, активізували переговори з європейськими політиками. Неофіційні зустрічі відбулися у липні в Баку, де спілкувалися про ймовірне закінчення війни колишні посадовці з Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні.

Пізніше у Відні зустрілися колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії.