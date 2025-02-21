В ЄС не здивовані поведінкою Трампа, але хочуть мати місце за столом переговорів

В Євросоюзі не здивовані заявами президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні та сприйняття Європи. Наразі Європа має взяти відповідальність за підтримку України та власну оборону на себе.

Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Він зазначив, що Європа дійсно має витрачати більше коштів, коли мова йде про організацію власної безпеки.

Це не стало сюрпризом. Ми це передбачали, особливо коли мова йде про те, що США хочуть, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за власну безпеку. (...) Ми також знали, що адміністрація Трампа намагатиметься знайти угоду щодо України, тож те, що вони наполягають на цьому, також не могло бути несподіванкою,

– сказав високопоставлений дипломат.

Співрозмовник додав, що менш очікуваним було те, як саме ці речі відбулися. Дипломат називає останні заяви Білого дому "тривожним дзвінком" і закликав Європу перейти "від слів до справи".

"Коли ми говоримо про підтримку України, ми повинні виконати нашу обіцянку продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що у світлі подій у США ЄС має робити більше, коли йдеться про військову підтримку України. Це означає, що ми повинні діяти масштабно і швидко", – сказав високопоставлений дипломат.

Він додав, що минулого року ЄС надали більше військової підтримки, ніж США. Євросоюз виділив 20 мільярдів доларів, у той час, коли допомога Вашингтона варіювалась між 15 та 18 мільярдів доларів.

"Це факт, що ми зробили більше, і нам, ймовірно, потрібно буде зробити ще більше в майбутньому", – зазначив співрозмовник.

Наразі ЄС має фокусуватися на забезпеченні сильної позиції України за столом перемовин. Як наголошує дипломат, Київ має отримати якомога сильну позицію, наскільки це можливо. І сам Євросоюз також має брати участь у переговорах.

"Важливо, щоб ЄС швидко зібрався з думками й дійсно чітко визначив, що ми можемо запропонувати за столом переговорів. А в ширшому сенсі, оборонні видатки, оборонна промисловість - усе це питання, які стали ще важливішими, ніж вони були за останні кілька років", – сказав співрозмовник.