"У найближчі дні": Зеленський анонсував переговори команд України та США

Україна та Сполучені Штати Америки проведуть зустріч переговорних груп уже незабаром. Сторони перебувають у постійному контакті та узгоджують майбутній формат переговорів.

Заява президента пролунала під час спілкування з журналістами після зустрічі з європейськими лідерами на саміті ЄС у Брюсселі.

Що відомо про зустріч американської та української делегацій?

Під час пресконференції медійники запитали, як саме планується налагоджувати мости з президентом США Дональдом Трампом.

Що стосується налагодження. Ну, ми розмовляємо з американською переговорною групою. Я знаю, наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, в найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні,

– сказав президент.

За словами глави держави, взаємодія між представниками обох країн не припиняється та відбувається у регулярному робочому режимі.

Нагадаємо, 9 жовтня у Маямі відбулися закриті консультації за участю представників США, України, ЄС і НАТО щодо шляхів завершення війни Росії проти України, зниження напруги на фронті та захисту критичної інфраструктури напередодні зими.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав переговори конструктивними та повідомив, що сторони обговорили енергетичну стійкість, експорт зерна, гарантії безпеки й довгострокові домовленості для запобігання майбутнім конфліктам. Водночас про конкретні домовленості не повідомляли.

До переговорів долучилися представники української влади, американської адміністрації та європейські радники з національної безпеки. Попри попередні плани провести дводенну зустріч, другий день консультацій скасували.