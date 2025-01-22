Зеленський назвав умову, за якої Україна може почати діалог з Росією
- Президент Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий, коли російські війська повернуться до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення.
- Зеленський також висловив занепокоєння, що без довгострокових зобов'язань західних союзників Путін може посилювати армію під час припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що діалог з Росією може розпочатися, коли вороги покинуть нашу територію. Україна в першу чергу прагне справедливих перемовин.
Про це 24 Канал пише з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.
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Зеленський назвав умови, за яких почне діалог з Росією
За словами президента, російські війська щонайменше мають повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Глава держави вважає, що такі дії росіян були б справедливою можливістю для початку переговори про завершення війни.
Під час економічного форуму в Давосі Володимир Зеленський говорив, що Україна прагне завершити війну, мати гарантії безпеки, а також намагатиметься досягти справедливих перемовин з Москвою.
Миротворча операція в Україні має відбуватися за підтримки США
Також в інтерв'ю Зеленський наголосив, що було б добре, якби до миротворчої місії в Україні долучилися війська США. Тоді вона стане ефективною. На його думку, європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу, щоб допомогти Україні повністю перемогти ворогів.
До того ж президент зазначив, що без довгострокових зобов'язань західних союзників Владімір Путін може посилювати свою армію під час припинення вогню та готуватися до нового наступу.