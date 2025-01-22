Зеленський назвав умову, за якої Україна може почати діалог з Росією

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що діалог з Росією може розпочатися, коли вороги покинуть нашу територію. Україна в першу чергу прагне справедливих перемовин.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

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Зеленський назвав умови, за яких почне діалог з Росією

За словами президента, російські війська щонайменше мають повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Глава держави вважає, що такі дії росіян були б справедливою можливістю для початку переговори про завершення війни.

Під час економічного форуму в Давосі Володимир Зеленський говорив, що Україна прагне завершити війну, мати гарантії безпеки, а також намагатиметься досягти справедливих перемовин з Москвою.

Миротворча операція в Україні має відбуватися за підтримки США

Також в інтерв'ю Зеленський наголосив, що було б добре, якби до миротворчої місії в Україні долучилися війська США. Тоді вона стане ефективною. На його думку, європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу, щоб допомогти Україні повністю перемогти ворогів.

До того ж президент зазначив, що без довгострокових зобов'язань західних союзників Владімір Путін може посилювати свою армію під час припинення вогню та готуватися до нового наступу.