Україна готує нову зустріч зі США: Зеленський розкрив деталі переговорів і гарантій безпеки

Україна продовжує переговори зі США щодо гарантій безпеки та готує нову зустріч. Частину консультацій відклали через ситуацію на Близькому Сході.

Наразі сторони узгоджують формат наступних переговорів. Про це Володимир Зеленський сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Новини.LIVE.

Що сказав Зеленський про підготовку до нової зустрічі з американською делегацією?

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі зі США в межах переговорів щодо гарантій безпеки. За його словами, процес триває у тристоронньому форматі, однак частину зустрічей довелося відтермінувати через ситуацію на Близькому Сході.

Сторони узгоджують формат наступних переговорів – це може бути як тристороння зустріч, так і візит американської делегації до України з подальшими контактами в Москві.

Глава держави окреслив, що ключовим питанням залишається доопрацювання гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про фінансування української армії після завершення війни та отримання додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів, насамперед США.

Окремо тривають складні переговори щодо чіткої реакції союзників у разі повторної агресії Росії. За словами Зеленського, саме ці аспекти зараз є у центрі інтенсивних консультацій із партнерами.

Зверніть увагу! Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що змусити Путіна припинити війну може тільки комплексне ліквідування ресурсів Росії. Кремлівський диктатор обрав концепцію йти до кінця у війні, навіть якщо все буде стерте з лиця землі.

