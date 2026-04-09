Україна готує нову зустріч зі США: Зеленський розкрив деталі переговорів і гарантій безпеки
- Україна та США готуються до нової зустрічі для обговорення гарантій безпеки, частину консультацій відклали через ситуацію на Близькому Сході.
- Основними питаннями на переговорах є фінансування української армії після війни та отримання додаткових систем ППО від США, а також реакція союзників на можливу повторну агресію Росії.
Україна продовжує переговори зі США щодо гарантій безпеки та готує нову зустріч. Частину консультацій відклали через ситуацію на Близькому Сході.
Наразі сторони узгоджують формат наступних переговорів. Про це Володимир Зеленський сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Новини.LIVE.
Дивіться також Росіяни можуть напасти на Харків та інші міста, – Зеленський
Що сказав Зеленський про підготовку до нової зустрічі з американською делегацією?
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі зі США в межах переговорів щодо гарантій безпеки. За його словами, процес триває у тристоронньому форматі, однак частину зустрічей довелося відтермінувати через ситуацію на Близькому Сході.
Сторони узгоджують формат наступних переговорів – це може бути як тристороння зустріч, так і візит американської делегації до України з подальшими контактами в Москві.
Глава держави окреслив, що ключовим питанням залишається доопрацювання гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про фінансування української армії після завершення війни та отримання додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів, насамперед США.
Окремо тривають складні переговори щодо чіткої реакції союзників у разі повторної агресії Росії. За словами Зеленського, саме ці аспекти зараз є у центрі інтенсивних консультацій із партнерами.
Мирні переговори: останні новини
Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспонденту Rai Radio розповів, що тристоронні переговори між Україною та Росією за участі США відкладено через зосередженість Вашингтону на конфлікті на Близькому Сході. Глава держави наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема постачання зброї, попри ситуацію на Близькому Сході.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта заявив, що Україна та Росія ведуть торг за кілька квадратних кілометрів. Він додав, що Європа взагалі не зацікавлена у завершенні війни.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив для Reuters, що Росія позитивно відреагувала на домовленість про припинення вогню між США та Іраном та сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Він висловив надію на те, що США матимуть більше часу для переговорів із Росією та Україною в найближчому майбутньому.