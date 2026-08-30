Зеленський розповів про нову комунікацію з оточенням Трампа

У неділю, 30 серпня, Зеленський анонсував зміну комунікації з представниками президента США. Президент пообіцяв анонсувати її 31 серпня.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Що розповів Зеленський?

Президент розповів про те, що він разом з командою готуються до нової комунікації з представниками Дональда Трампа.

Робимо все, щоб війна не залишалась єдиним варіантом подальших подій,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що погляди Сполучених Штатів та України на багато речей співпадають. Він зазначив, що це стосується ситуації на фронті та ударів по території Росії.

Президент підкреслив, що для цього його команда докладає чимало зусиль та продовжує працювати на дипломатичному треку.

Також у п'ятницю, 30 серпня, Зеленський прокоментував нову російську тактику застосування реактивних безпілотникі. Президент розповів, що за останні 4 дні Москва запустила по українських містах майже 1,5 тисячі дронів усіх типів.

Він наголосив, що наразі тактика росіян полягає у виснаженні українців. Президент сказав, що восени рівень збиття ворожих БпЛА необхідно підняти до понад 90%.