"Не можемо знову увійти в цю річку": Зеленський висловився про мирні переговори

Президент Володимир Зеленський розповів, за яких умов Україна може вступити в переговори з Росією. А також пояснив, які гарантії безпеки будуть ефективними для держави.

За словами Зеленського, насамперед Україні потрібні союзники та справедливі партнери в той момент, коли вона закінчуватиме війну або її гарячу фазу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про переговори

Глава держави зауважив, що наразі дуже важливо, щоб "все не пішло по плану Путіна", маючи на увазі двосторонні переговори Росії зі Сполученими Штатами. За словами президента, він намагається пояснити партнерам, що держава не прийме такі переговори щодо війни в Україні.

Ми повинні з вами бути міцними. Ми проходили з вами вже Нормандію і Мінськ і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти й тому будемо дуже обережні,

– заявив Зеленський.

Він додав, що найближчим часом говоритиме із кількома європейськими лідерами у Мюнхені. А також пояснив, що мир в Україні потрібен не лише українцям, а і європейцям та американцям.

Зеленський зазначив, що під час розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом сказав йому, що у випадку швидкого вторгнення в Європу, американські бригади також воюватимуть. За його словами, цього не можна допускати, щоб зберегти життя людей.

Глава держави додав, що під час розмови з Трампом обговорив гарантії безпеки для України та зазначив, що не вважає їх ефективними без участі США. За його словами, основними гарантіями безпеки для держави можуть бути вступ до НАТО, ракети та ядерна зброя або ж побудова "НАТО в Україні" з допомогою іноземного військового контингенту та зброї.