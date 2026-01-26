Зеленський назвав дату наступної зустрічі України, Росії та США
- Зустріч України, Росії та США відбудеться у неділю, 1 лютого, щоб обговорити військові питання та кроки для завершення війни.
- Зеленський наголошує на необхідності реальних результатів дипломатії та зазначає, що Росія єдина відповідальна за тривалість війни.
У понеділок, 26 січня, президент заслухав детальну доповідь української делегації, яка прибула із тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Там знову за довгий час представники України зустрілися із росіянами та американцями.
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Коли наступні переговори?
Зеленський розповів, що делегації встигли обговорити різні питання, більше – військового характеру. Зокрема, те, що стосується кроків для завершення війни та реального моніторингу. ️
Президент зазначив, що є питання, які треба підготувати до наступної зустрічі.
Вона відбудеться уже у неділю, 1 лютого.
Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені… Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що тиск і його наслідки – це результат санкцій і варто, щоб партнери про це не забували. До того ж Росія – єдина, через кого війна досі триває.
Мирні переговори: останні новини
На переговорах 23 – 24 січня сторони розглянули різні питання війни Росії проти України. Зокрема, йшлося про територіальні вимоги щодо Донбасу та суперечки навколо Запорізької АЕС.
Опісля Росія заявила, що скептично налаштована щодо результативності тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, Пєсков сказав, що переговори мають складний порядок денний, і не варто очікувати швидких результатів.
А от команда Трампа після переговорів була дуже оптимістично налаштована. Окрім того, американські чиновники вважають, що під час цієї зустрічі вдалося наблизитися до особистих переговорів Зеленського і Путіна.