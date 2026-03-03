Я ніколи не покину Донбас і 200 тисяч українців там, – Зеленський відверто про мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу не може бути предметом торгу – навіть у разі отримання міжнародних гарантій безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

Що Зеленський думає про "здачу" Донбасу?

Я хочу внести ясність: я ніколи не покину Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Навіщо мені це робити? Тому що Путін висуває це як умову миру? І чи буде він відразу після цього висувати нові вимоги? Ні, я цього не потерплю,

– заявив Зеленський.

За словами Зеленського, поступки під тиском не принесуть миру, а лише відкриють шлях до нових ультиматумів. Президент також підкреслив стратегічне значення Донбасу: там розташовані ключові оборонні позиції, і в разі відведення українських сил російська армія отримала б прямий доступ до центральних областей країни.

Зеленський звернув увагу й на довгострокові ризики навіть у разі розміщення іноземних військ. Він нагадав приклад Афганістану та зауважив, що зміна політичного курсу у США через кілька років може призвести до виведення контингенту. Саме тому, за його словами, Україна має будувати власну потужну систему оборони.

Президент підтвердив, що погоджувався на ініціативу США щодо замороження лінії фронту задля припинення бойових дій.

"Однак росіяни відмовилися і хочуть нашого повного виведення військ з Донбасу. Тоді американці запропонували демілітаризовані зони і вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це повинно застосовуватися до обох сторін, але росіяни відповіли, що це повинно бути тільки на нашій стороні. Це чисте божевілля", – зазначив він.

Окремо він згадав про гарантії безпеки. За словами президента, зі США узгоджено певні домовленості, але їхнє підписання прив’язують до потенційної угоди з Росією. Європейський протокол також підготовлений, однак формально не затверджений. Водночас питання післявоєнної відбудови напряму залежить від завершення війни.

"Ми застрягли на плані з 20 пунктів і на питанні територіального контролю. Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть, щоб ми пішли. Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил для контролю над територіями, які ми залишимо... Навіщо нам взагалі обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої батьківщини?", – каже він.

