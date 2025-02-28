Це не війна США і Росії, – Зеленський про те, хто обов'язково має бути на переговорах

Під час зустрічі Зеленського і Трампа 28 лютого було обговорено, хто має бути присутній за столом переговорів. Президент України наголосив, що у першу чергу війна йде з Україною, а зі США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі в ефірі національного маратону.

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Хто має бути за столом перемовин

Зеленський розповів, кого хоче бачити за столом перемовин.

Я вважаю, що всі розуміють, що ніхто так, як українці, не хоче зупинити війни. Але будь-які перемовини для нас можуть бути зрозумілі, якщо будуть дві сторони. Це не війна між США та Росією. Це війна Росії проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися, сісти за стіл перемовин,

– сказав український президент.

Тоді до переговорів можуть долучитися США як найсильніший партнер України.

За столом перемовин також повинна бути Європа.

"Європа там має бути… Вона для нас дуже важлива, тому що ми боронимо Європу, всі європейці визнають, що ми – лінія оборони, що ми – оборонний рубіж. Тому вони там допомагають", – додав Зеленський.

Також він висловився про участь у переговорному процесі НАТО та країни Балтії. Особливо глава держави наголосив на останніх, бо вони "були у СРСР і Путін тепер хоче назад затягнути їх під своє ярмо".