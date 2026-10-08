"Це небажання": Зеленський відповів Рубіо про "глухий кут" у переговорах

Президент України прокоментував заяви американського держсекретаря про мирні переговори. Зеленський пояснив, що, на його думку, може змусити Кремль змінити позицію та наблизити завершення війни.

Детальніше глава держави розповів, відповідаючи на питання журналістів під час візиту на місце удару по будинку у Прилуках.

Що відповів президент американському посадовцю?

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви держсекретаря США Марко Рубіо про нібито глухий кут у дипломатичних переговорах щодо завершення війни. Глава держави наголосив, що ситуація полягає не в дипломатичному тупику, а у відсутності реального бажання партнерів жорстко тиснути на Росію.

Володимир Зеленський підкреслив, що для швидкого перелому ситуації Заходу достатньо зробити кілька рішучих кроків проти російської економіки та військово-промислового комплексу.

Глава держави звернув увагу на те, що союзники вже демонстрували подібну рішучість під час подій на Близькому Сході. На його думку, допомога Україні у захисті та домінуванні в повітряному просторі не коштує партнерським країнам надзвичайних зусиль.

Зеленський наголосив, що допомога Україні із захистом неба не створює для партнерів значних витрат, і закликав їх посилити підтримку, щоб Україна могла домінувати в повітряному просторі.

На його думку, жорсткі санкції та позбавлення Росії доступу до технологій можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів уже протягом кількох місяців. Водночас президент зауважив, що затягування з такими рішеннями дає Росії час на пошук альтернативних технологій, зокрема за допомогою Китаю.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі перспектив для дипломатичного завершення війни Росії проти України не видно. За його словами, переговори залишаються у глухому куті через вимогу Москви отримати повний контроль над Донбасом, яку Київ відкидає.