Технічний рівень: Зеленський розповів, хто буде від України на наступній зустрічі у Саудівській

США та Росія погодили, щоб Москва не завдавала ударів по об'єктам енергетики в Україні, почнуться перемовини по безпеці судноплавства в Чорному морі. Зеленський зазначив, що відтак наступного разу українська делегація матиме технічний характер.

На переговорах потрібні будуть енергетики, експерти з портової інфраструктури, мореплавства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та президента Фінляндії Александра Стубба.

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Хто представлятиме Україну на переговорах у Саудівській Аравії

Зеленського запитали, хто представлятиме Україну на наступній зустрічі у Саудівській Аравії.

Він зазначив, що якщо мова йтиме, як очікується, про припинення вогню по інфраструктурі, про безпеку судноплавства, то і команда матиме більш технічний характер. Україну представлятимуть люди, які в цих питаннях розбираються.

Це, безумовно, будуть військові, енергетики, люди, що тямлять у портовій та іншій цивільній інфраструктурі.

Зеленський підкреслив, що такі люди в Україні є, вони працюють щоденно, адже війна ці сфери зачіпає, Росія навіть учора обстрілювала мирні міста, попри "мирні кроки" Путіна.