Я вірю у двосторонні перемовини, але щоб партнери обов'язково були, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відновлення мирних переговорів. За його словами, країни Європи та США також підтримують ідею діалогу з Росією та готові сприяти процесу.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, передає Суспільне.

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Що Зеленський розповів про мирні переговори?

За словами Зеленського, Україна готова до мирних переговорів, проте наразі ще не відомо, як саме проходитиме можливий дипломатичний діалог.

Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання, в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Я вірю у двосторонні перемовини, але щоб партнери обов'язково були,

– заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що після завершення війни Україна очікує на надійні гарантії безпеки та продовження курсу на вступ до Європейського Союзу.

Також глава держави повідомив, що Росії залишають можливість самостійно обрати формат майбутнього переговорного процесу.

Останні новини про хід переговорів між Україною та Росією

Видання The Economist повідомило, що Україна та США обговорюють можливість поетапної заморозки бойових дій. Однак українська сторона запевняє, що формат так званого "обмеженого перемир'я" зараз не розглядається.

В Офісі Президента назвали "вкидом" інформацію про "обмежене перемир'я". За словами співрозмовника видання в обговореннях був тільки "повний ceasefire" – тобто повне припинення вогню вздовж усієї лінії фронту.

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта намагався відновити діалог із Кремлем. Канцлер Австрії Крістіан Штокер підтримав цю ініціативу.

В ОП повідомили, що партнери України, зокрема президент США Дональд Трамп, визнали, що її позиції стали сильнішими. Водночас ситуація з переговорами щодо закінчення війни складна.