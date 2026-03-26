Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним заради переговорів
- Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, щоб продовжити мирні переговори.
- Зеленський підкреслив, що ультимативні вимоги Росії неприйнятні, і наголосив на значних потенційних втратах для Росії у випадку продовження війни.
Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з Росією і діалог має відбуватися на рівні лідерів держав.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters.
Як Україна ставиться до переговорів з Путіним?
Володимир Зеленський заявив, що він готовий вести переговори з Володимиром Путіним.
Росіяни хочуть ультимативного розв'язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних Сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях,
– пояснив президент.
За його словами, і росіяни, і українці розуміють, скільки ворогу потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тисяч солдатів на місяць – і навіть за таких умов результат не є гарантованим. Він підкреслив, що йдеться про сотні тисяч потенційних втрат, які для Росії також означатимуть значне фінансове навантаження.
Водночас Зеленський зазначив, що в Кремлі не до кінця розуміють, як на це реагуватиме російське суспільство.
Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо чітко цю російську риторику: "Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів",
– додав глава держави.
Натомість українська сторона аргументовано пояснює партнерам, чому ці заяви не відповідають дійсності.
Чи є прогрес у врегулюванні?
25 березня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що українська делегація повернулася зі Сполучених Штатів та проінформувала президента України про результати переговорів.
За його словами, загалом переговори між українською та американською делегацією були змістовними. Однак руху немає виключно через позицію російської сторони.
Представник МЗС наголосив, що Україна конструктивно залучена в мирний процес. Зокрема, наша країна дійсно хоче зібратися у тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – Росія, а також провести зустріч на найвищому рівні.