Він вбивця, і він ніколи не зміниться, – Зеленський розповів, що б сказав Путіну на переговорах
- Володимир Зеленський назвав можливу розмову з Владіміром Путіним діалогом із "терористом і вбивцею".
- Президент України заявив, що потребує підтримки союзників для подолання диктатора, оскільки не зможе зробити це самостійно.
Володимир Зеленський закликав світову спільноту не довіряти словам російського диктатора. Український лідер також розповів про свою можливу майбутню розмову з Владіміром Путіним.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України в інтерв'ю NBC News.
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Що заявив Зеленський
Відповідаючи на запитання журналіста, що б він сказав Путіну, якби лідери зустрілися для мирних переговорів, Зеленський назвав російського президента "вбивцею" і "терористом".
Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити. Тому я змушений про це говорити. Аби наші союзники дали мені таку силу, щоб я міг його витіснити,
– додав український лідер.
До слова, також він виразив сподівання, що саме Україна, а не Росія, буде пріоритетом для Трампа. "Ми не такі великі як Росія, але я думаю, що стратегічно Україна важливіша для США, тому що ми дійсно партнери, союзники, і ми поділяємо спільні цінності", – сказав Зеленський.