Він вбивця, і він ніколи не зміниться, – Зеленський розповів, що б сказав Путіну на переговорах

Володимир Зеленський закликав світову спільноту не довіряти словам російського диктатора. Український лідер також розповів про свою можливу майбутню розмову з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України в інтерв'ю NBC News.

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Що заявив Зеленський

Відповідаючи на запитання журналіста, що б він сказав Путіну, якби лідери зустрілися для мирних переговорів, Зеленський назвав російського президента "вбивцею" і "терористом".

Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити. Тому я змушений про це говорити. Аби наші союзники дали мені таку силу, щоб я міг його витіснити,

– додав український лідер.

До слова, також він виразив сподівання, що саме Україна, а не Росія, буде пріоритетом для Трампа. "Ми не такі великі як Росія, але я думаю, що стратегічно Україна важливіша для США, тому що ми дійсно партнери, союзники, і ми поділяємо спільні цінності", – сказав Зеленський.