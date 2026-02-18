Другий день переговорів у Женеві: Зеленський озвучив головні завдання
- Президент Зеленський провів нараду з українською делегацією перед початком нового раунду переговорів у Женеві, де обговорювалися військові та військово-політичні питання з представниками США та Росії.
- Основні завдання делегації включають досягнення максимальних результатів у переговорах і просування рішень, які можуть привести до миру, зокрема, обговорення обміну військовополоненими та звільнення цивільних.
Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією перед початком нового раунду переговорів у Женеві. За його словами, попередній день був насичений різними форматами зустрічей – як двосторонніми, так і багатосторонніми.
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграмі.
Які завдання стоять перед делегацією у Женеві?
Йдеться про двосторонні переговори між представниками України та США, а також про окремі тристоронні формати за участю української, американської та російської сторін. Обговорення відбувалися у двох ключових напрямах – військовому та військово-політичному.
Крім того, українська делегація спільно з американською провела зустріч із представниками європейських держав – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Зеленський наголосив, що участь Європи у процесі є принципово важливою для реалізації можливих домовленостей. Україна розраховує на конструктивну роль партнерів та їхню спроможність забезпечити результат.
Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії,
– додав Зеленський.
Серед завдань для української делегації – максимальна результативність перемовин та просування рішень, які відкриють реальні шанси на мир, каже президент. У порядку денному нинішніх зустрічей – гуманітарний блок, зокрема питання обміну військовополоненими та звільнення цивільних.
Зеленський доручив команді у Женеві порушити питання щодо зустрічі із Путіним
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios. Він наголосив, що найкращий спосіб досягти прориву у питанні територій – це зустрітися з Путіним особисто.
Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським диктатором у будь-якому форматі. Водночас глава держави висловив сумнів щодо ймовірності такого спілкування, адже наразі жодна зі сторін не проявляє реального бажання зустрічі.