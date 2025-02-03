"Це в інтересах України": Дуда вважає, що Польща має брати участь у переговорах щодо війни

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні.

Про це польський лідер заявив в інтерв'ю Financial Times, повідомляє 24 Канал.

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Дуда наполягає на участі Польщі у мирних переговорах між Україною та Росією

Дуда зазначив, що якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

"Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – зазначив він.

Водночас лідер Польщі скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну.

"Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська", – сказав польський президент.