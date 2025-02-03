"Це в інтересах України": Дуда вважає, що Польща має брати участь у переговорах щодо війни
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має брати участь у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.
- Він сказав, що якби адміністрація президента США Дональда Трампа запросила за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там також була Польща".
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні.
Про це польський лідер заявив в інтерв'ю Financial Times, повідомляє 24 Канал.
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Дуда наполягає на участі Польщі у мирних переговорах між Україною та Росією
Дуда зазначив, що якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".
"Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – зазначив він.
Водночас лідер Польщі скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну.
"Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська", – сказав польський президент.