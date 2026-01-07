Не вся інформація публічна, – Буданов заявив про "конкретні результати" перемовин

Кирило Буданов повідомив, що перемовини щодо миру в Україні тривають. За його словами, вже є "конкретні результати" після обговорень у Парижі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Офісу Президента Кирила Буданова

Про які результати заявив Буданов?

Керівник ОП Буданов заявив, що Україна продовжує перемовини у Парижі. Вони спрямовані на досягнення стійкого миру та залучення надійних гарантій безпеки від союзників.

Водночас, за його словами, є певні результати, про які наразі не повідомляють.

Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває,

– додав Буданов.

Крім того, в Офісі Президента запевнили, що в результаті українські національні інтереси будуть захищені.

Що відомо про перемовини у Парижі?